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В метро Петербурга задержали мужчину с пистолетом
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В метро Петербурга задержали мужчину с пистолетом 

Говорит Москва 1 час назад
У пассажира при прохождении рамки металлодетектора охранники нашли оружие.
Мужчина задержан, сообщает РЕН ТВ.
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