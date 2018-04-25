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В метро Петербурга задержали мужчину с пистолетом
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В метро Петербурга задержали мужчину с пистолетом
Говорит Москва
1 час назад
Комментарии
У пассажира при прохождении рамки металлодетектора охранники нашли оружие.
Мужчина задержан, сообщает
РЕН ТВ
.
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