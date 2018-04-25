Жительница Крюково незаконно зарегистрировала 5 уроженцев ближнего зарубежья

Участковыми уполномоченными полиции ОМВД России по району Крюково г. Москвы в ходе отработки жилого сектора был выявлен факт нарушения миграционного законодательства Российской Федерации. В одной из квартир, расположенной в 20 микрорайоне Зеленограда, 21-летняя зеленоградка незаконно зарегистрировала 5 уроженцев ближнего зарубежья.

По данному факту дознавателями отделений дознания территориальных отделов полиции возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.