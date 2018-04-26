Иностранца будут судить за сожжение ребёнка на Южном Урале 

Гражданин Узбекистана предстанет перед судом в Челябинской области по обвинению в сожжении ребёнка и покушении на убийство женщины, сообщают в региональном СУ СКР.
По версии следствия, мужчина проживал вместе с сожительницей и её шестилетним сыном в Кыштыме. В марте минувшего года между взрослыми произошла ссора, во время которой обвиняемый облил себя, женщину и ребёнка бензином и поджёг. Всех пострадавших с ожогами доставили в больницу, для мальчика травмы стали смертельными.
«В рамках расследования уголовного дела следователем СК внесено представление начальнику ОМВД «Кыштымский» об устранении причин, способствовавших совершению преступления, так как обвиняемый находился на территории Российской Федерации с просроченным разрешением», — отметили в следственном управлении.
Напомним, ранее в Челябинске передали в суд дело в отношении мужчины, который избил трёхлетнюю дочь сожительницы.