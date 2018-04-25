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Пенсионер убил и закопал соседа в Краснодарском крае
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Пенсионер убил и закопал соседа в Краснодарском крае 

360tv.ru 1 час назад
60‐летний пенсионер расправился с соседом и закопал его тело во дворе. Инцидент произошел в 23 апреля в Тихорецком районе. Об этом сообщил СК России по Краснодарскому краю.
Сын местного жителя обратился в полицию и рассказал, что его отец пропал.
Правоохранители занялись поисками. Тело мужчины с множеством ножевых ранений нашли во дворе его дома. Выяснилось, что в смерти потерпевшего виноват гражданин Грузии. Он жил по соседству с умершим.
Оказалось, мужчины выпивали в доме подозреваемого. Между ними произошла ссора. Злоумышленник взял нож и ударил оппонента семь раз в грудь. Пострадавший скончался на месте. Чтобы замести следы, пенсионер закопал тело соседа в его же во дворе.
Убийцу задержали, он признал свою вину. Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.
63‐летний житель Псковской области подозревается в убийстве любовницы. Пенсионеру надоели ежедневные нотации в свой адрес.
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