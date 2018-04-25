Ещё
Тюменские полицейские задержали подозреваемых в сбыте нелегальной алкогольной продукции в особо крупном размере
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Тюменские полицейские задержали подозреваемых в сбыте нелегальной алкогольной продукции в особо крупном размере 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по г. Тюмени, в ходе оперативной работы в одном из складских помещений областной столицы обнаружили поддельную алкогольную продукцию. В дальнейшем полицейские установили лиц, причастных к незаконной деятельности. По предварительным данным, два 48-летних тюменца хранили свыше 6000 бутылок немаркированной, алкогольной продукции на общую сумму свыше миллиона рублей, в целях последующего сбыта.
В настоящее время оба фигуранта находятся под подпиской о невыезде. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Стражи правопорядка продолжают необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
Кузбасские полицейские задержали женщину, которая обманывала детей и совершала кражи в городах Кемеровской и Новосибирской областей Правоохранители в Адыгее пресекли деятельность цеха по производству фальсифицированного спиртного Ростовские полицейские вместе с дружинниками совершили обход обслуживаемой территории
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ГЛОНАСС перестал работать по всему миру239
Малахов раскрыл причину ухода с «Первого канала»45
«Статус-6 разрушит всю Северную Америку»183
Первомай в Москве: шашлыки спасут самолетами45
Пока вы спали: Су-57 «провалились»134
Видео
01:00
Первомай в Москве: шашлыки спасут самолетами
Погода Общество
00:15
В США заявили о провале Су-57
Армия Оружие
01:29
ГЛОНАСС перестал работать по всему миру
Технологии Наука и техника
01:02
Россиянам посоветовали лечиться марганцовкой
Общество
05:23
Блогер съел хлеб, прилетевший из космоса
Наука Наука и техника
01:29
Лукашенко возмутила ситуация вокруг Сирии
СНГ В мире
01:03
Крейсер «Варяг» выпустил крылатые ракеты в Японском море
Армия Оружие
00:39
Российские «Панцири» уничтожили дроны в Сирии
Оружие Армия
00:44
Пес угнал машину и разнес магазин
Происшествия
01:05
«Томагавки» прилетели в Москву
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение