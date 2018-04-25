Тюменские полицейские задержали подозреваемых в сбыте нелегальной алкогольной продукции в особо крупном размере

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по г. Тюмени , в ходе оперативной работы в одном из складских помещений областной столицы обнаружили поддельную алкогольную продукцию. В дальнейшем полицейские установили лиц, причастных к незаконной деятельности. По предварительным данным, два 48-летних тюменца хранили свыше 6000 бутылок немаркированной, алкогольной продукции на общую сумму свыше миллиона рублей, в целях последующего сбыта.

В настоящее время оба фигуранта находятся под подпиской о невыезде. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Стражи правопорядка продолжают необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.