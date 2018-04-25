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В Орске дети разрушили около 70 памятников на кладбище
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В Орске дети разрушили около 70 памятников на кладбище 

ProOren 1 час назад
Накануне в Орске полицейские выезжали по сообщению об акте вандализма на местном кладбище.
Предварительно было установлено, что неизвестные повалили на землю 71 надгробный памятник. В ходе розыска удалось задержать двоих жителей поселка 9 и 10 лет. Нарушители сказали, что на кладбище пришли для сбора конфет, оставшихся после Радоницы.
В пресс-службе регионального управления МВД уточнили, что родители нарушителей привлечены к административной ответственности за «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних». Детей вскоре поставят на учет в подразделении по делам несовершеннолетних.
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