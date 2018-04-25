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Сотрудники полиции в Красноярском крае задержали подозреваемых в краже металла на сумму более 300 тысяч рублей
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Сотрудники полиции в Красноярском крае задержали подозреваемых в краже металла на сумму более 300 тысяч рублей 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
В дежурную часть полиции поступило сообщение от 32-летнего мужчины о пропаже металла с территории одной из промышленных баз г. Шарыпово. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Как удалось выяснить полицейским, неизвестные незаконно проникли на огороженную территорию предприятия и похитили металлические разъединители, гасители вибрации и металлопрокат. Похищенное правонарушители сдали в пункт приема металла. Материальный ущерб составил более 329 тысяч рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых. Ими оказались двое мужчин 1990 и 1984 годов рождения.
По данному факту следователями МО МВД России «Шарыповский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Санкция данной статьи предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.
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