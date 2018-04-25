Сотрудники полиции в Красноярском крае задержали подозреваемых в краже металла на сумму более 300 тысяч рублей

В дежурную часть полиции поступило сообщение от 32-летнего мужчины о пропаже металла с территории одной из промышленных баз г. Шарыпово . На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Как удалось выяснить полицейским, неизвестные незаконно проникли на огороженную территорию предприятия и похитили металлические разъединители, гасители вибрации и металлопрокат. Похищенное правонарушители сдали в пункт приема металла. Материальный ущерб составил более 329 тысяч рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых. Ими оказались двое мужчин 1990 и 1984 годов рождения. По данному факту следователями МО МВД России «Шарыповский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации Санкция данной статьи предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.