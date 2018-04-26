Пьяный водитель покусал сотрудника ДПС в Новокузнецке 

В пресс-службе следственного управления СК РФ по Кемеровской области сообщили, что сотрудники дорожной полиции остановили на дороге ВАЗ-2105. От водителя пахло спиртным, а сам он с трудом говорил и едва держался на ногах. Стражи порядка пригласили водителя в патрульный автомобиль, чтобы освидетельствовать его на состояние опьянения, но тот начал сопротивляться и кричать матом. В салоне служебной машины водитель начал биться головой о пассажирское окно, а потом попытался выбить ногами ветровое стекло, что зафиксировала камера, установленная в автомобиле. Инспекторам пришлось заковать мужчину в наручники, чтобы он не причинил себе вреда. В этот момент водитель укусил одного из сотрудников полиции за ногу. В ближайшее время он отправится под суд.
«ФедералПресс» ранее писал: водитель на Toyota вдавил новосибирского полицейского в столб. Инцидент произошел в Заельцовском районе Новосибирска. После этого машина с места преступления скрылась. Сотрудник полиции получил тяжелые травмы и был госпитализирован.