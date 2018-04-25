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Чекисты не пустили крупную партию гашиша на Южный Урал
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Чекисты не пустили крупную партию гашиша на Южный Урал 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
В Челябинской области возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». Подозреваемые — двое приезжих мужчин — пытались провезти на территорию региона 5 килограммов гашиша, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе УФСБ по Южному Уралу.
Один из задержанных оказался жителем Санкт-Петербурга, второй — Пскова. Наркотики мужчины везли из Северной столицы. Причем они были не только курьерами, но и должны были продать гашиш в Челябинской области.
По решению суда задержанные заключены под стражу.
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