В Архангельске возбудили уголовное дело по факту пожара в ТЦ «Фокус»

"18 апреля старшим дознавателем Главного управления МЧС России по Архангельской области по факту пожара в ТЦ «Фокус» возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 168 УК РФ ("Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности)", — говорится в сообщении.

Прокуратура города изъяла из производства и передала данное дело в следственное управление СК РФ по Архангельской области для соединения с уголовным делом, которое возбудили следователи СУ СК по статье «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» УК РФ

Пожар в ТЦ «Фокус» произошел утром 17 апреля. Из-за ЧП сотрудники МЧС эвакуировали из расположенного в том же доме хостела шесть человек. Пострадавших в ходе ЧП нет. По предварительным данным ГУ МЧС, к пожару в торговом центре мог привести аварийный режим работы электрооборудования.