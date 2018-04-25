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В Архангельске возбудили уголовное дело по факту пожара в ТЦ «Фокус»
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В Архангельске возбудили уголовное дело по факту пожара в ТЦ «Фокус» 

ТАСС 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Дознаватели МЧС по Архангельской области возбудили уголовное дело по факту пожара в ТЦ «Фокус», который произошел 17 апреля в Архангельске. Об этом в среду сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
"18 апреля старшим дознавателем Главного управления МЧС России по Архангельской области по факту пожара в ТЦ «Фокус» возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 168 УК РФ ("Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности)", — говорится в сообщении.
Прокуратура города изъяла из производства и передала данное дело в следственное управление СК РФ по Архангельской области для соединения с уголовным делом, которое возбудили следователи СУ СК по статье «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» УК РФ.
Пожар в ТЦ «Фокус» произошел утром 17 апреля. Из-за ЧП сотрудники МЧС эвакуировали из расположенного в том же доме хостела шесть человек. Пострадавших в ходе ЧП нет. По предварительным данным ГУ МЧС, к пожару в торговом центре мог привести аварийный режим работы электрооборудования.
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