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Два уголовных дела возбудили после пожара в архангельском ТЦ «Фокус»
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Два уголовных дела возбудили после пожара в архангельском ТЦ «Фокус» 

АиФ Архангельск 41 минуту назад
Фото: АиФ Архангельск
По поводу пожара в архангельском торговом центре «Фокус», который случился 17 апреля, в областной прокуратуре состоялось межведомственное совещание с участием представителей МЧС и Следственного комитета.
Напомним, в результате пожара сгорел 4-й этаж здания, находящиеся на нём офисные помещения и различное имущество.
Ещё 18 апреля было возбуждено уголовное дело по «уничтожению или повреждению имущества по неосторожности». На совещании было решено передать данное уголовное дело в следственный отдел по Октябрьскому округу Архангельска для соединения с другим делом, возбужденным по факту «выполнения работ и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни здоровья потребителей в торговом центре».
В данный момент продолжаются проверки в развлекательных центрах и учреждениях культуры Архангельска. До этого в ряде зданий были обнаружены факты нарушения пожарной безопасности. В прокуратуре города сообщают, что помимо привлечения виновных лиц к административной ответственности, сейчас рассматривается и вопрос об уголовном преследовании собственников торговых центров, в которых допускаются грубые нарушения требований правил пожарной безопасности.
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