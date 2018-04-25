Два уголовных дела возбудили после пожара в архангельском ТЦ «Фокус»

Следственного комитета. По поводу пожара в архангельском торговом центре «Фокус», который случился 17 апреля, в областной прокуратуре состоялось межведомственное совещание с участием представителей МЧС

Напомним, в результате пожара сгорел 4-й этаж здания, находящиеся на нём офисные помещения и различное имущество.

Ещё 18 апреля было возбуждено уголовное дело по «уничтожению или повреждению имущества по неосторожности». На совещании было решено передать данное уголовное дело в следственный отдел по Октябрьскому округу Архангельска для соединения с другим делом, возбужденным по факту «выполнения работ и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни здоровья потребителей в торговом центре».

В данный момент продолжаются проверки в развлекательных центрах и учреждениях культуры Архангельска. До этого в ряде зданий были обнаружены факты нарушения пожарной безопасности. В прокуратуре города сообщают, что помимо привлечения виновных лиц к административной ответственности, сейчас рассматривается и вопрос об уголовном преследовании собственников торговых центров, в которых допускаются грубые нарушения требований правил пожарной безопасности.