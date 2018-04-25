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Полицейского в Челябинске будут судить за избиение пьяного человека
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Полицейского в Челябинске будут судить за избиение пьяного человека 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Сотрудника дежурной части отдела полиции Центрального района Челябинска будут судить за избиение нетрезвого посетителя, сообщают в региональном СУ СКР.
По версии следствия, ночью 22 декабря минувшего года потерпевший в состоянии алкогольного опьянения пришёл в полицию с жалобой на то, что его не пускают в ночной клуб. Обвиняемый из личной неприязни толкнул мужчину на пол и ударил его ногой.
«Момент ударов потерпевший зафиксировал на видеокамеру сотового телефона. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками управления собственной безопасности ГУ МВД России по Челябинской области», — пояснили в ведомстве.
Напомним, ранее бывшего сотрудника полиции в Челябинске заподозрили в убийстве ради крупной суммы денег.
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