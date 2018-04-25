Полицейского в Челябинске будут судить за избиение пьяного человека

Сотрудника дежурной части отдела полиции Центрального района Челябинска будут судить за избиение нетрезвого посетителя, сообщают в региональном СУ СКР.

По версии следствия, ночью 22 декабря минувшего года потерпевший в состоянии алкогольного опьянения пришёл в полицию с жалобой на то, что его не пускают в ночной клуб. Обвиняемый из личной неприязни толкнул мужчину на пол и ударил его ногой.

Напомним, ранее бывшего сотрудника полиции в Челябинске заподозрили в убийстве ради крупной суммы денег.