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Троих жителей Дзержинска задержали за торговлю наркотиками
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Троих жителей Дзержинска задержали за торговлю наркотиками 

Vgoroden.ru 1 час назад
Фото: Vgoroden.ru
Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков областного главка при поддержке спецзназа задержали троих жителей Дзержинска, причастных к незаконному сбыту наркотикв. Об этом сообщает Главное управление МВД по Нижегородской области.
В Автозаводском районе Нижнего Новгорода в начале апреля были задержаны две молодые девушки, 19 и 20 лет. У одной из них обнаружили и изъяли 47 свертков с порошкообразным веществом. Экспертиза показала, что порошок является наркотическим средством.
Полицейские установили места «закладок» с наркотиками, обнаруженное также было изъято и приобщено к делу.
Позднее был задержан 24-летний сообщник арестованных, который сбывал наркотики через «закладки» в Канавинском районе Нижнего Новгорода. Полицейские изъяли там еще три свертка с наркотическим веществом.
Все трое подозреваемых в наркоторговле арестованы, идет расследование уголовного дела.
Напомним, 30 свертков с наркотиками обнаружили полицейские у 40-летнего мужчины, задержанного в Нижнем Новгороде.
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