В Перми задержали мужчину, воровавшего вещи и технику из автомобилей

Пермская полиция задержала 44-летнего мужчину, который подозревается в кражах из автомобилей.

«В дежурную часть отдела полиции № 7 (Свердловский район) обратились два жителя, которые рассказали о хищении имущества из их машин. В первом случае злоумышленник путём свободного доступа проник в ГАЗель, припаркованный около одного из домов на улице Гусарова, и тайно похитил сотовый телефон, блок автомагнитолы, антирадар и другие личные вещи. Во втором случае он разбил форточку автомобиля Mercedes, взломал замок и похитил из салона документы, телевизор, радиомикрофон, видеорегистратор и другие вещи. Общий ущерб от противоправной деятельности превысил 100 тысяч рублей», — сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю.

Подозреваемого удалось задержать по горячим следам. Им оказался ранее судимый, безработный 44-летний пермяк. Следствие продолжается.