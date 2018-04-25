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Сотрудники полиции МУ МВД России «Одинцовское» раскрыли кражу на сумму более 350 тысяч рублей
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Сотрудники полиции МУ МВД России «Одинцовское» раскрыли кражу на сумму более 350 тысяч рублей 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
В дежурную часть Лесногородского отдела полиции МУ МВД России «Одинцовское» обратилась местная жительница, которая сообщила о том, что неизвестный проник в частный дом в с. Перхушково и похитил денежные средства, ювелирные украшения и банковскую карту заявительницы. Сумма материального ущерба составила 355 тысяч рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления установлен и задержан 35-летний уроженец Вологодской области. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
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