Сотрудники полиции МУ МВД России «Одинцовское» раскрыли кражу на сумму более 350 тысяч рублей 

В дежурную часть Лесногородского отдела полиции МУ МВД России «Одинцовское» обратилась местная жительница, которая сообщила о том, что неизвестный проник в частный дом в с. Перхушково и похитил денежные средства, ювелирные украшения и банковскую карту заявительницы. Сумма материального ущерба составила 355 тысяч рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления установлен и задержан 35-летний уроженец Вологодской области. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.