В регионе возбуждено 25 уголовных дел за неуплату 224 млн руб. налогов

Об этом сообщает сайт УФНС России по региону.

Также за I квартал 2018 г. сумма ущерба, возмещенного налогоплательщиками на стадии доследственной проверки, на стадии предварительного следствия составила 106,3 млн рублей.