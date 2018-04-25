В регионе возбуждено 25 уголовных дел за неуплату 224 млн руб. налогов 

Об этом сообщает сайт УФНС России по региону.
За это же время налоговыми органами Самарской области в территориальные отделы СУ СК РФ по региону для решения вопроса о возбуждении уголовных дел в порядке п. 3 ст. 32 НК РФ (26) и п. 3 ст. 82 НК РФ (19) направлено 45 материалов на сумму неуплаченных налогов 588,7 млн руб. и сокрытых денежных средств либо имущества, за счет которых должно производиться взыскание налогов на сумму 52,3 млн рублей.
Также за I квартал 2018 г. сумма ущерба, возмещенного налогоплательщиками на стадии доследственной проверки, на стадии предварительного следствия составила 106,3 млн рублей.