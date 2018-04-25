Сотрудники полиции «накрыли» нарколабораторию в Удмуртии

Якшур-Бодья. Сотрудники полиции обнаружили в доме 28-летнего жителя Якшур-Бодьинского района нарколабораторию. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Удмуртии. При личном досмотре у мужчины нашли марихуану массой 14,05 гр. В ходе обыска в доме задержанного оперативники изъяли почти 7 кг растений конопли и 44 гр. марихуаны. В подвале, где нашли растения, была установлена автоматическая панель, которая отвечала за своевременный полив, вентиляцию и освещение конопли.

По словам задержанного, коноплю он выращивал в течение года чтобы изготавливать марихуану. За данное преступление мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.