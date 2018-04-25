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В Кемерове полицейские задержали серийного вора-карманника, совершавшего кражи при помощи пинцета
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В Кемерове полицейские задержали серийного вора-карманника, совершавшего кражи при помощи пинцета 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
В полицию обратились горожане, ставшие жертвами карманника. Во всех случаях злоумышленник действовал по одной схеме: в торговых точках он подходил к заранее выбранному им человеку и, воспользовавшись моментом, воровал из сумок кошельки и телефоны.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска УМВД России по г. Кемерово установили, что к совершению краж может быть причастен ранее судимый местный житель. Оперативники задержали его с поличным. Полицейские выяснили, что 44-летний вор-карманник совершал кражи при помощи пинцета. Установлена причастность подозреваемого к совершению семи противоправных деяний в разных районах Кемерова.
Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Согласно санкциям данной части статьи, максимальное наказание составляет пять лет лишения свободы. В ближайшее время уголовные дела будут объединены в одно производство. Полицейские продолжают проведение оперативно-розыскных мероприятий и проверяют задержанного на причастность к другим аналогичным преступлениям.
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