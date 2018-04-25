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В Смоленской области выявлен факт сбыта незаконно заготовленной древесины на сумму более четырех миллионов рублей
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В Смоленской области выявлен факт сбыта незаконно заготовленной древесины на сумму более четырех миллионов рублей 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
В ходе расследования уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 260 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная рубка лесных насаждений», установлено, что 45-летний житель Смоленска получил разрешение на заготовку деревьев породы ель в Починковском районе в объеме 432 кубических метра. Однако обвиняемый срубил деревья только на половине отведенной ему делянки. Кроме того незаконно он заготовил ели на другом участке в объеме 1673 кубических метра.
Также в ходе расследования уголовного дела выявлен факт сбыта заведомо незаконной древесины. Установлено, что обвиняемый продал 237 кубических метров ели на общую сумму более 4 млн рублей индивидуальным предпринимателям, имеющим пилорамы.
В отношении обвиняемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 191.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Расследование уголовных дел продолжается.
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