В Смоленской области выявлен факт сбыта незаконно заготовленной древесины на сумму более четырех миллионов рублей

В ходе расследования уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 260 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная рубка лесных насаждений», установлено, что 45-летний житель Смоленска получил разрешение на заготовку деревьев породы ель в Починковском районе в объеме 432 кубических метра. Однако обвиняемый срубил деревья только на половине отведенной ему делянки. Кроме того незаконно он заготовил ели на другом участке в объеме 1673 кубических метра.

Также в ходе расследования уголовного дела выявлен факт сбыта заведомо незаконной древесины. Установлено, что обвиняемый продал 237 кубических метров ели на общую сумму более 4 млн рублей индивидуальным предпринимателям, имеющим пилорамы.

В отношении обвиняемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 191.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Расследование уголовных дел продолжается.