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Житель Кстовского района обвиняется в гибели троих сыновей
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Житель Кстовского района обвиняется в гибели троих сыновей 

В городе N 1 час назад
Фото: В городе N
В Кстове завершилось расследование уголовного в отношении отца троих детей, обвиняемого в их гибели, сообщает пресс-служба СУ СК по Нижегородской области. По версии следствия, вечером 8 февраля 2018 года 24-летний мужчина находился в квартире в Кстовском районе вместе со своей семьей: 23-летней женой и тремя сыновьями 2012, 2013 и 2017 года рождения.
Мужчина оставил зажигалку в кармане своих брюк. На следующий день утром один из малышей достал зажигалку из легкодоступного места и начал ей играть, в результате чего произошло возгорание постельных принадлежностей. Пожарно-техническая экспертиза установила, что ребенок находился на первом этаже двухъярусной детской кроватки. В пожаре погибли трое детей.
По данным следователей СК мужчина, зная, что дети осведомлены о меcте хранения зажигалки, оставил к ней свободный доступ. Отцу погибших мальчиков было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Мужчина признал вину в полном объеме и в настоящее время находится под подпиской о невыезде. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд на рассмотрение.
Напомним, на виновника смертельного ДТП на Мызинском мосту завели уголовное дело.
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