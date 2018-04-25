Житель Кстовского района обвиняется в гибели троих сыновей

В Кстове завершилось расследование уголовного в отношении отца троих детей, обвиняемого в их гибели, сообщает пресс-служба СУ СК по Нижегородской области . По версии следствия, вечером 8 февраля 2018 года 24-летний мужчина находился в квартире в Кстовском районе вместе со своей семьей: 23-летней женой и тремя сыновьями 2012, 2013 и 2017 года рождения.

Мужчина оставил зажигалку в кармане своих брюк. На следующий день утром один из малышей достал зажигалку из легкодоступного места и начал ей играть, в результате чего произошло возгорание постельных принадлежностей. Пожарно-техническая экспертиза установила, что ребенок находился на первом этаже двухъярусной детской кроватки. В пожаре погибли трое детей.

По данным следователей СК мужчина, зная, что дети осведомлены о меcте хранения зажигалки, оставил к ней свободный доступ. Отцу погибших мальчиков было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Мужчина признал вину в полном объеме и в настоящее время находится под подпиской о невыезде. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд на рассмотрение.

Напомним, на виновника смертельного ДТП на Мызинском мосту завели уголовное дело.