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В Евпатории полицейские задержали с поличным двух крымчан по подозрению в сбыте наркотиков в крупном размере
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В Евпатории полицейские задержали с поличным двух крымчан по подозрению в сбыте наркотиков в крупном размере 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 2 часа назад
В рамках проведения оперативных мероприятий по подозрению в совершении распространения наркотических средств сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков совместно с патрульно-постовой службой полиции ОМВД России по г. Евпатории задержали 27-летнего жителя Бахчисарайского района и его 22-летнего товарища из Первомайского района.
Молодых парней задержали с поличным в момент совершения ими «закладок». В ходе осмотра обнаружено 19 «закладок» в специальных тайниках, кроме того, в автомобиле одного из задержанных было обнаружено еще 22 пакетика с наркотическим веществом, приготовленным к сбыту.
Согласно заключению экспертизы, изъятым веществом является наркотическое средство, так называемые «кристаллы соли».
Как пояснили задержанные, наркотик они приобрели посредством сети Интернет для последующей реализации путем более мелких «закладок».
Следственным отделом ОМВД России по г. Евпатории в отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 и п. «г» ч.4 ст. 228¹ Уголовного кодекса Российской Федерации.
Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.
Судом подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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