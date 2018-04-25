Иркутский ревнивец зарубил топором семью 16-летней жены 

В Иркутской области поселке Усть-Ордынский произошла трагедия. 20-летний мужчина с топором ворвался в дом, где жили родители его 16-летней супруги и вместе со своим приятелем нанес им многочисленные увечья. Как сообщили в пресс-службе МВД, выжили только хозяин дома и его дочь. Преступников задержали по горячим следам. На допросе 20-детний злоумышленник признался, что совершил это из-за ревности.
«ФедералПресс» ранее писал: Верховный суд РФ подтвердил наказание магнитогорцу Андрею Александрову, в сентябре 2015 года из корыстных побуждений убившему бизнес-партнера. Ранее Челябинский облсуд приговорил его к 16,5 года колонии строгого режима.