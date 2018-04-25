Ещё
Кузбасские полицейские задержали женщину, которая обманывала детей и совершала кражи в городах Кемеровской и Новосибирской областей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Число жертв урагана в Москве увеличилось
Число жертв урагана в Москве увеличилось

Кузбасские полицейские задержали женщину, которая обманывала детей и совершала кражи в городах Кемеровской и Новосибирской областей 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 31 минуту назад
В дежурную часть отдела полиции «Новоильинский» УМВД России по г. Новокузнецку обратилась местная жительница, которая сообщила, что неизвестная женщина похитила из ее квартиры золотые украшения и мобильный телефон, принадлежавший дочери. Общая сумма ущерба составила более 90 000 рублей.
Полицейские выяснили, что злоумышленница на улице подошла к дочери заявительницы, которая возвращалась из школы. Незнакомка рассказала девочке, что нашла в подвале дома маленького котенка, для которого нужны миска и коробка. Женщина проследовала за ребенком до квартиры и, когда та открыла дверь, попросила дать коробку и налить ей попить. Уже находясь в квартире, когда школьница отвлеклась, подозреваемая похитила ее мобильный телефон и золотые украшения из шкатулки, после чего скрылась.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую. Ею оказалась 34-летняя дважды судимая за кражи жительница города Кемерово. Полицейские изъяли у нее часть похищенного, остальное она успела продать.
В настоящее время следователем отдела полиции «Новоильинский» УМВД России по г. Новокузнецку в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Согласно санкциям данной статьи, максимальное наказание составляет 5 лет лишения свободы. Кроме того, женщина уже является фигуранткой уголовного дела в Прокопьевске, где она совершала кражи, рассказывая детям историю про хомячка, которого она предлагала посмотреть у нее дома. Также установлена причастность злоумышленницы к совершению преступлений на территории Новосибирской области.
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
Полицейские пресекли в Воронеже деятельность нарколаборатории и задержали подозреваемых В Кемеровской области предъявлено обвинение «заводчице» породистых собак В Центральном округе столицы задержан подозреваемый в сбыте государственных наград
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Су-57 «провалились»132
Россияне упустили свой исторический шанс460
Таиланд массово закрывает туристические объекты4
«Статус-6 разрушит всю Северную Америку»91
Садальский раскрыл тайну Галкина24
Видео
00:15
В США заявили о провале Су-57
Армия Оружие
01:02
Россиянам посоветовали лечиться марганцовкой
Общество
01:29
Лукашенко возмутила ситуация вокруг Сирии
СНГ В мире
00:39
Российские «Панцири» уничтожили дроны в Сирии
Оружие Армия
00:44
Пес угнал машину и разнес магазин
Происшествия
01:00
Малахов обратился к публике
Шоу-бизнес
01:24
Цымбалюк-Романовской предъявили обвинения
Шоу-бизнес
02:56
«Статус-6 разрушит всю Северную Америку»
Оружие Армия
03:35
Запад испугало российское «оружие Судного дня»
Оружие Армия
01:08
«Большая семерка» набросилась с критикой на Россию
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение