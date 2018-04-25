Кузбасские полицейские задержали женщину, которая обманывала детей и совершала кражи в городах Кемеровской и Новосибирской областей

В дежурную часть отдела полиции «Новоильинский» УМВД России по г. Новокузнецку обратилась местная жительница, которая сообщила, что неизвестная женщина похитила из ее квартиры золотые украшения и мобильный телефон, принадлежавший дочери. Общая сумма ущерба составила более 90 000 рублей.

Полицейские выяснили, что злоумышленница на улице подошла к дочери заявительницы, которая возвращалась из школы. Незнакомка рассказала девочке, что нашла в подвале дома маленького котенка, для которого нужны миска и коробка. Женщина проследовала за ребенком до квартиры и, когда та открыла дверь, попросила дать коробку и налить ей попить. Уже находясь в квартире, когда школьница отвлеклась, подозреваемая похитила ее мобильный телефон и золотые украшения из шкатулки, после чего скрылась.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую. Ею оказалась 34-летняя дважды судимая за кражи жительница города Кемерово . Полицейские изъяли у нее часть похищенного, остальное она успела продать.