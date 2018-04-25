ФСБ задержала в пригороде Челябинска двоих наркокурьеров с пятью килограммами гашиша

копейском посёлке Вахрушево сотрудники ФСБ задержали двоих наркокурьеров, которые пытались продать пять килограммов гашиша. Суд арестовал их на два месяца. Об этом 74.ru сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы безопасности по Челябинской области.

— Выступая в роли курьеров и продавцов, они собирались сбыть наркотики на Южном Урале. Один из задержанных — житель Санкт-Петербурга , второй — Пскова , — рассказали в пресс-службе контрразведки. — Довести дело до конца им помешали оперативники.

Курьеры с гашишом попались ФСБ Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере). Курьерам грозит до 15 лет лишения свободы.