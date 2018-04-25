Ещё
ФСБ задержала в пригороде Челябинска двоих наркокурьеров с пятью килограммами гашиша
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Число жертв урагана в Москве увеличилось
Число жертв урагана в Москве увеличилось

ФСБ задержала в пригороде Челябинска двоих наркокурьеров с пятью килограммами гашиша 

74.ru 28 минут назад
Фото: 74.ru
В копейском посёлке Вахрушево сотрудники ФСБ задержали двоих наркокурьеров, которые пытались продать пять килограммов гашиша. Суд арестовал их на два месяца. Об этом 74.ru сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы безопасности по Челябинской области.
— Выступая в роли курьеров и продавцов, они собирались сбыть наркотики на Южном Урале. Один из задержанных — житель Санкт-Петербурга, второй — Пскова, — рассказали в пресс-службе контрразведки. — Довести дело до конца им помешали оперативники.
Курьеры с гашишом попались ФСБ  Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере). Курьерам грозит до 15 лет лишения свободы.
На днях в Советский райсуд Челябинска передано дело другого наркокурьера, в животе у которого нашли 52 капсулы с 320 граммами гашиша. Сотрудники Южно-Уральского линейного управления МВД на транспорте задержали 20-летнего жителя Тывы в поезде «Красноярск — Адлер» 8 января. Его доставили в челябинскую больницу на обследование, которое обнаружило в желудочно-кишечном тракте парня инородные предметы овальной формы. Экспертиза установила, что это был гашиш. За перевозку и попытку сбыта крупной партии наркотика молодому человеку также грозит до 15 лет колонии.
74.ru: последние новости
Для экс-начальника челябинской ФНС Путина запросили 8,5 лет колонии по делу о взятках Пришёл в школу с наркотиками: на Южном Урале задержали троих подростков с «синтетикой» «Понимаю, не прав»: за надругательство над ребёнком в душевой бассейна задержали отца троих детей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Су-57 «провалились»132
Россияне упустили свой исторический шанс460
Таиланд массово закрывает туристические объекты4
«Статус-6 разрушит всю Северную Америку»91
Садальский раскрыл тайну Галкина24
Видео
00:15
В США заявили о провале Су-57
Армия Оружие
01:02
Россиянам посоветовали лечиться марганцовкой
Общество
01:29
Лукашенко возмутила ситуация вокруг Сирии
СНГ В мире
00:39
Российские «Панцири» уничтожили дроны в Сирии
Оружие Армия
00:44
Пес угнал машину и разнес магазин
Происшествия
01:00
Малахов обратился к публике
Шоу-бизнес
01:24
Цымбалюк-Романовской предъявили обвинения
Шоу-бизнес
02:56
«Статус-6 разрушит всю Северную Америку»
Оружие Армия
03:35
Запад испугало российское «оружие Судного дня»
Оружие Армия
01:08
«Большая семерка» набросилась с критикой на Россию
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение