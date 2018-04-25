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В Кировском районе полицейские закрыли подпольное казино
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В Кировском районе полицейские закрыли подпольное казино 

ТРК Губерния 28 минут назад
Сотрудники полиции закрыли незаконное игорное заведение, которое находилось в Кировском районе Самары. При обыске помещений были изъяты мониторы и системные блоки, которые были подключены к интернету. Таким способом обеспечивался доступ к азартным играм. Предполагаемый организатор задержан. Им оказалась безработная 23-летняя девушка. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр». Жительнице областного центра может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.
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