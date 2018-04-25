Продавала чужие квартиры: в Башкирии осудят женщину за мошенничество на 38 миллионов рублей

На скамье подсудимых в Стерлитамаке предстанет 37-летняя местная жительница. Женщину обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере и махинациях в сфере кредитования.

По версии следствия, с 2013 по 2016 год дама занимала пост директора кредитного потребительского кооператива. Она заключила договоры с 24 клиентами на приобретение жилья. При этом женщина умудрилась продать квартиры в строящихся домах, на которых никаких прав не имела. Мошенница благодаря хитроумному плану похитила 26 миллионов рублей. Но на этом предприимчивая женщина не остановилась. Она продолжила махинации с недвижимостью и автомобилями, «заработав» еще 4 миллиона рублей. А после взяла в банке крупный кредит на 8 миллионов и не выплатила его.

Свою вину мошенница так и не признала. Чтобы возместить ущерб потерпевшим, квартиру обвиняемой в Стерлитамаке, шикарный таунхаус, площадью 180 квадратных метров и земельный участок в деревне Байрак арестовали. Все имущество оценивается в 9,4 миллиона рублей.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу мошенницы, — рассказали в надзорном ведомстве.

Сейчас материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.