Суд Башкирии назначил бизнесмену штраф за неуплату налогов, и простил его

Уфимский районный суд Башкирии вынес бизнесмену наказание — штраф за неуплату свыше 3,7 миллионов рублей налогов, и простил его в связи с истечением срока давности. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета по РБ.

В 2011 году 47-летний бизнесмен скрыл от налоговой инспекции реальный доход от сделки на 29 миллионов рублей. Дл этого через сеть посредников и аффилированных лиц провернул схему продажи коммерческой организации — ООО «Автореал». Сумма укрытого налога на доход физического лица с этой сделки составила свыше 3,7 миллионов рублей.

Уголовное дело возбуждено по материалам, собранным УФСБ по РБ.

Мужчину признали виновным в уклонении от уплаты налогов с физического лица, совершенным в крупном размере.

25 апреля суд вынес обвинительный приговор. Бизнесмен получил наказание штраф в 250 000 рублей. Но освобожден от него, поскольку истек срок давности.