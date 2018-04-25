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Суд Башкирии назначил бизнесмену штраф за неуплату налогов, и простил его
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Суд Башкирии назначил бизнесмену штраф за неуплату налогов, и простил его 

АиФ-Уфа 33 минуты назад
Фото: АиФ-Уфа
Уфимский районный суд Башкирии вынес бизнесмену наказание — штраф за неуплату свыше 3,7 миллионов рублей налогов, и простил его в связи с истечением срока давности. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета по РБ.
В 2011 году 47-летний бизнесмен скрыл от налоговой инспекции реальный доход от сделки на 29 миллионов рублей. Дл этого через сеть посредников и аффилированных лиц провернул схему продажи коммерческой организации — ООО «Автореал». Сумма укрытого налога на доход физического лица с этой сделки составила свыше 3,7 миллионов рублей.
Уголовное дело возбуждено по материалам, собранным УФСБ по РБ.
Мужчину признали виновным в уклонении от уплаты налогов с физического лица, совершенным в крупном размере.
25 апреля суд вынес обвинительный приговор. Бизнесмен получил наказание штраф в 250 000 рублей. Но освобожден от него, поскольку истек срок давности.
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