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В Нижнем Новгороде задержан грабитель-рецидивист
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В Нижнем Новгороде задержан грабитель-рецидивист 

В городе N 33 минуты назад
Фото: Vgoroden.ru
19-летнего налетчика арестовали в Нижнем Новгороде. Как сообщает Управление МВД по Нижнему Новгороду, 6 апреля в дежурную часть поступило сообщение о том, что неизвестный, находясь в офисе, расположенном на улице Богородского, ограбил мужчину. Применив насилие, злоумышленник похитил у потерпевшего куртку, сотовый телефон, компьютерный монитор и личные документы.
Следователи возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками МВД был установлен подозреваемый в совершении данного преступления. Им оказался ранее судимый молодой человек 1999 года рождения.
Он был арестован и признался в совершении преступления, расследование уголовного дела продолжается.
Напомним, двоим нижегородцам грозит пожизненный срок за похищеие картин.
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