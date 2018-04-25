В Нижнем Новгороде задержан грабитель-рецидивист

19-летнего налетчика арестовали в Нижнем Новгороде. Как сообщает Управление МВД по Нижнему Новгороду, 6 апреля в дежурную часть поступило сообщение о том, что неизвестный, находясь в офисе, расположенном на улице Богородского , ограбил мужчину. Применив насилие, злоумышленник похитил у потерпевшего куртку, сотовый телефон, компьютерный монитор и личные документы.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками МВД был установлен подозреваемый в совершении данного преступления. Им оказался ранее судимый молодой человек 1999 года рождения.

Он был арестован и признался в совершении преступления, расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, двоим нижегородцам грозит пожизненный срок за похищеие картин.