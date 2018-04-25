Продавщица померанских шпицев из Новосибирска попала под суд

Кемеровские полицейские закончили расследование в отношении 41-летней жительницы Новосибирска . Ей инкриминируется совершение преступления по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Уголовное дело заведено после обращения жительницы Новокузнецка в сентябре прошлого года. Потерпевшая сообщила, что под предлогом продажи щенка шпица неизвестные похитили у нее более 20 000 рублей предоплаты. После проверки банковского счета, на который были переведены средства, полицейские вышли на личность аферистки. Ею оказалась жительница Новосибирска.

Дальнейшее расследование показало, что это не первая жертва мошенницы. Всего за два месяца — с августа по сентябрь 2017 года — женщина успела обмануть представительницу Камчатки и семь жителей Кемеровской области , похитив у них в общей сложности около 90 000 рублей.

«Заводчица» действовала по одной схеме: под разными вымышленными именами размещала на сайтах бесплатных объявлений информацию о продаже породистых щенков, которых она якобы разводит. Желающие могли приобрести животное при условии внесения предоплаты. Однако как только покупатели перечисляли на указанный счет деньги, продавец прекращала отвечать на телефонные звонки и удаляла свои объявления с интернет-ресурсов.

— В настоящее время собранные материалы направлены на рассмотрение в суд. Санкции статьи обвинения предусматривают в качестве максимального наказания 5 лет лишения свободы, — сообщили в пресс-службе ГУВД Кемеровской области.

Отметим, что стоимость щенка померанского шпица колеблется в пределах 25-80 тысяч рублей. возможно именно поэтому эта порода собак так полюбилась мошенникам. В феврале прошлого года арестованы две другие мошенницы из Новосибирска, которые действовали по аналогичной схеме, давая объявления о продаже собак на Амуре.