В Алжире либерийца приговорили к смертной казни по обвинению в шпионаже 

Алжир, 25 апреля /Синьхуа/ — Суд в Алжире на днях приговорил либерийца к смертной казни по обвинению в шпионаже.
Как сообщило во вторник официальное информационное агентство Алжира, суд города Гардая в понедельник приговорил к смертной казни обвинявшегося в шпионаже либерийца, еще шесть преступников из других африканских стран были приговорены к 10-летнему тюремному заключению и большим штрафам.
Как заявил суд, обвиняемый либериец был послан Израилем и вербовал других иностранцев в городе Гардая для ведения деятельности, направленной на подрыв национальной безопасности Алжира.
По имеющейся информации, преступники были арестованы полицией в 2016 году в Гардае. Их также обвиняли в печати и распространении листовок, подстрекающих местных жителей к противодействию алжирскому правительству. —0—