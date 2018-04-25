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В Томской области задержали главного лесничего Асиновского лесничества за взятку снегоходом
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В Томской области задержали главного лесничего Асиновского лесничества за взятку снегоходом 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Взятку снегоходом «Буран» получил лесничий в Томской области от предпринимателя за сокрытие незаконной рубки лесных насаждений. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета региона.
СК по Томской области возбудил уголовное дело в отношении главного лесничего Асиновского лесничества филиала ОГКУ «Томское управление лесами» по ч.3 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия (бездействие).
Основанием послужила явка с повинной предпринимателя, обвиняемого по уголовному делу о незаконной рубке лесных насаждений. Информация была оперативно проверена правоохранителями и был обнаружен и изъят предмет взятки — снегоход «Буран».
По предварительным данным следствия, в январе 2018 года главный лесничий получил от предпринимателя лично взятку в виде снегохода «Буран» за бездействие при незаконной рубки предпринимателем лесных насаждений на территории Батуринского сельского поселения Асиновского района Томской области.
Подозреваемый задержан. В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следователя о заключении его под стражу.
Расследование уголовных дел продолжается.
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