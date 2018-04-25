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Житель Славского района во время ссоры метнул в соседа кирпич
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Житель Славского района во время ссоры метнул в соседа кирпич 

Вести Калининград 41 минуту назад
Фото: Вести Калининград
Участковые полиции Славского городского округа задержали подозреваемого в избиении соседа кирпичом. Об этом сообщает пресс-служба УМВД.
В дежурную часть полиции Славского городского округа обратился 58-летний житель района. Мужчина пояснил полицейским, что его ударили обломком кирпича по голове.
«Выяснилось, что телесные повреждения заявителю в ходе бытовой ссоры причинил 35-летний сосед, который по окончании аргументов запустил в оппонента обломок кирпича и попал ему прямо в голову», — говорится в сообщении.
Медицинским заключением данные телесные повреждения установлены как легкий вред здоровью.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 115 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».
Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде ареста на срок до четырех месяцев.
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