Житель Славского района во время ссоры метнул в соседа кирпич

Участковые полиции Славского городского округа задержали подозреваемого в избиении соседа кирпичом. Об этом сообщает пресс-служба УМВД.

В дежурную часть полиции Славского городского округа обратился 58-летний житель района. Мужчина пояснил полицейским, что его ударили обломком кирпича по голове.

«Выяснилось, что телесные повреждения заявителю в ходе бытовой ссоры причинил 35-летний сосед, который по окончании аргументов запустил в оппонента обломок кирпича и попал ему прямо в голову», — говорится в сообщении.

Медицинским заключением данные телесные повреждения установлены как легкий вред здоровью.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 115 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде ареста на срок до четырех месяцев.