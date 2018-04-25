Доля оправданных в российских судах снизилась до 0,2%

В 2017 году суды в России выносили один оправдательный приговор на 446 обвинительных. Доля оправданных снизилась до 0,2% (1600 человек), пишет РБК со ссылкой на статистику Судебного департамента Верховного суда.

При этом общее количество рассмотренных судами уголовных дел в последние годы постепенно снижается, как и количество осужденных, передает "Уралинформбюро" . Обвинительные приговоры в прошлом году были вынесены по 77,9% дел, дошедших до суда. Осуждены были 697,2 тысячи человек. Еще 21,9% дел были прекращены актом суда, 1,4% — прекращены по реабилитирующим основаниям.

Сильнее всего в 2017 году выросло количество осужденных за преступления в сфере экономической деятельности. Осуждены 6364 человека (+18,9% к 2016 году) за такие преступления, как легализация денежных средств, уклонение от уплаты налогов, незаконная банковская деятельность или преднамеренное банкротство.

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Также возросло число приговоров за преступления ​против семьи и несовершеннолетних (42 473 осужденных, +16,7%), против основ конституционного строя и безопасности государства (644, +9,5%) и в сфере компьютерной информации (202, +9,2%).

Снизилось число осужденных за насильственные преступления (88 451, -19,9%), преступления против интересов службы в госорганизациях (7332, -15,5%), экологические преступления (7825, -9,5%) и преступления против собственности (263 733, -9,3%).