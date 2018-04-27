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Сотрудники МВД России задержали подозреваемых в похищении человека с целью выкупа
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Сотрудники МВД России задержали подозреваемых в похищении человека с целью выкупа 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
«Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с УУР ГУ МВД России по Московской области, ОУР МУ МВД России „Балашихинское“ при силовой поддержке СОБР „Булат“ ГУ Росгвардии по Московской области задержаны трое участников группы, подозреваемых в похищении человека с целью вымогательства денежных средств», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"В феврале текущего года в г. Балашихе Московской области злоумышленники похитили 54-летнего предпринимателя, за освобождение которого требовали у его родственников выкуп в размере 1,5 млн рублей.
Угрожая оружием, подозреваемые посадили потерпевшего в автомобиль и вывезли в одну из съемных квартир, где незаконно удерживали. Затем злоумышленники попытались вывезти мужчину за пределы города. Но, на третьем километре Московской кольцевой автомобильной дороге были задержаны сотрудниками полиции", — рассказала Ирина Волк.
Ими оказались предположительный организатор похищения 27-летний житель города Москвы и двое соучастников — уроженцы одного из государств Закавказья в возрасте 40 и 49 лет. Двое из задержанных ранее неоднократно судимы.
Находившейся на заднем сидении автомобиля потерпевший освобожден. Также в салоне машины обнаружен и изъят пневматический пистолет.
По данному факту СО по г. Балашихе ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 126 УК РФ.
В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявление дополнительных эпизодов их противоправной деятельности.
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