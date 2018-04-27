Сотрудники МВД России задержали подозреваемых в похищении человека с целью выкупа

"В феврале текущего года в г. Балашихе Московской области злоумышленники похитили 54-летнего предпринимателя, за освобождение которого требовали у его родственников выкуп в размере 1,5 млн рублей.

Угрожая оружием, подозреваемые посадили потерпевшего в автомобиль и вывезли в одну из съемных квартир, где незаконно удерживали. Затем злоумышленники попытались вывезти мужчину за пределы города. Но, на третьем километре Московской кольцевой автомобильной дороге были задержаны сотрудниками полиции", — рассказала Ирина Волк.

Ими оказались предположительный организатор похищения 27-летний житель города Москвы и двое соучастников — уроженцы одного из государств Закавказья в возрасте 40 и 49 лет. Двое из задержанных ранее неоднократно судимы.

Находившейся на заднем сидении автомобиля потерпевший освобожден. Также в салоне машины обнаружен и изъят пневматический пистолет.

По данному факту СО по г. Балашихе ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 126 УК РФ.

В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявление дополнительных эпизодов их противоправной деятельности.