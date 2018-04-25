Пенсионерка отдала «заботливому» незнакомцу на «лечение» своей дочери 220 тысяч рублей

Злоумышленник по телефону попросил собрать пенсионерку деньги для якобы лечения ее дочери, та в свою очередь поверила и отдала сбережения мошеннику. Ситуация для 91-лентей петербурженки прояснилась лишь к ночи, и она пошла с заявлением в полицию.

Как сообщили сегодня в городском главке МВД со слов пострадавшей, днем ей позвонил неизвестный мужчина и известил, что ее дочь якобы сломала бедро и в данный момент находится в больнице. Ее лечение и скорейшее выздоровление он оценил в 220 тысяч рублей. Собрав свои накопления, пенсионерка передала требуемую сумму навестившему ее злоумышленнику.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК России (мошенничество), полиция ищет предполагаемого злоумышленника», — заверили в пресс-службе петербургского главка.