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Мужчин, регулярно грабивших пенсионерку, задержали в Серпухове
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Мужчин, регулярно грабивших пенсионерку, задержали в Серпухове 

РИАМО 1 час назад
Сотрудники полиции задержали двоих местных жителей в возрасте 30 и 38 лет, подозреваемых в совершении серии разбойных нападений на пожилую женщину, сообщается на сайте МВД РФ.
«С января 2018 года злоумышленники под видом сотрудников различных организаций ежемесячно в день выдачи пенсии проникали в квартиру к 71-летней жительнице Серпухова. Угрожая оружием, они отбирали у пенсионерки деньги и обещали расправиться с женщиной, если она обратится в полицию», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий подозреваемые задержаны полицейскими при выходе из квартиры после совершения очередного преступления, добавила она.
Возбуждены уголовные дела, которые объединены в одно производство. В отношении фигурантов, один из которых ранее неоднократно судим за грабежи и мошенничество, судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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