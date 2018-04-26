Мужчин, регулярно грабивших пенсионерку, задержали в Серпухове

Сотрудники полиции задержали двоих местных жителей в возрасте 30 и 38 лет, подозреваемых в совершении серии разбойных нападений на пожилую женщину, сообщается на сайте МВД РФ.

Ирина Волк. «С января 2018 года злоумышленники под видом сотрудников различных организаций ежемесячно в день выдачи пенсии проникали в квартиру к 71-летней жительнице Серпухова . Угрожая оружием, они отбирали у пенсионерки деньги и обещали расправиться с женщиной, если она обратится в полицию», — сообщила официальный представитель МВД России

В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий подозреваемые задержаны полицейскими при выходе из квартиры после совершения очередного преступления, добавила она.

Возбуждены уголовные дела, которые объединены в одно производство. В отношении фигурантов, один из которых ранее неоднократно судим за грабежи и мошенничество, судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.