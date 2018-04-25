В жестоком убийстве семьи заподозрили 76-летнюю московскую пенсионерку

Пенсионерку из Москвы подозревают в убийстве ухаживавшей за ней девушки и ее пожилого отца. У погибшей 22-летней женщины остались четырехлетний сын и девятимесячная дочь.

Полицейские задержали по горячим следам пенсионерку из Москвы, которая подозревается в убийстве девушки и ее пожилого отца. Трагедия произошла в станице Ивановская Краснодарского края 21 апреля, сообщает «Ридус»

76-летняя пенсионерка жила в доме 60-летнего Николая Карпунина и его дочери Ксении. По версии следователей, именно пожилая женщина застрелила их из пистолета ТТ.

К Карпуниным обратились родственники из Москвы с просьбой поухаживать за пожилой знакомой. За это пенсионерка по имени Людмила оплатила им ремонт дома на 700 тыс. рублей и пообещала переписать квартиру.

Она прожила с Ксенией и Николаем около двух лет, до этого серьезных инцидентов не было, отмечает один из соседей погибших.

Однако Людмилу характеризуют как женщину со сложным характером: ее родной сын отказался за ней ухаживать, но пенсионерка не бедствовала, имея прибыль от магазинов с одеждой.

«Она тут со всеми вела себя высокомерно, даже нагло», — отмечает местная жительница.

Людмила заявила, что она не хотела убивать Карпуниных, это вышло случайно. По версии следствия, сначала пенсионерка застрелила Ксению, а когда на шум выбежал отец погибшей, она застрелила его. После чего попыталась инсценировать самоубийство, вложив в руку убитого пистолет. Но полицейские обнаружили перчатки Людмилы со следами пороха.

Пожилая женщина частично признала вину. Против нее возбуждены два уголовных дела: «Убийство двух и более лиц» и «Незаконное приобретение и хранение оружия».