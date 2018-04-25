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76-летнюю бабушку подозревают в жестоком убийстве ухаживавшей за ней семьи
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76-летнюю бабушку подозревают в жестоком убийстве ухаживавшей за ней семьи 

Ридус 50 минут назад
Следователи задержали по горячим следам пенсионерку из Москвы, которая подозревается в убийстве девушки и ее пожилого отца. Трагедия произошла в станице Ивановская Краснодарского края 21 апреля.
Тело 22-летней Ксении с огнестрельным ранением затылка обнаружил ее муж. Рядом лежал ее отец: злоумышленник пустил пулю из пистолета ТТ в голову и грудь мужчины.
У Ксении остались 4-летний сын и 9-месячная дочь. В момент расправы они гуляли с родной бабушкой на улице.
Уход за пенсионеркой
Подозреваемая в убийстве женщина проживала в доме 60-летнего Николая Карпунина и его дочери.
К ним обратились родственники из Москвы с просьбой поухаживать за пожилой знакомой. Семья согласилась. За это пенсионерка по имени Людмила оплатила им ремонт дома на 700 тысяч рублей и пообещала переписать квартиру.
«У Карпуниных она прожила два года. Насколько мне известно, серьезных инцидентов не возникало. Коля с Наташей за ней неплохо ухаживали, периодически приглашали медсестру», — рассказал житель станицы.
Cоседи погибших характеризуют задержанную, как вспыльчивую женщину со сложным характером. Оказалось, что у пенсионерки в Москве остался сын, который отказался ухаживать за матерью. Однако в деньгах она не нуждалась: имела доход от собственных магазинов по продаже одежды.
«Она тут со всеми вела себя высокомерно, даже нагло», — вспоминает местная жительница.
День убийства
Сама Людмила говорит, что между ней и ее новой «семьей» нередко случались конфликты на бытовой почве. По ее словам, она не хотела убивать Карпунина, это вышло случайно.
В тот день у нее произошел конфликт с Ксенией. Соседи утверждают, что пенсионерка с утра вела себя агрессивно.
«По всей видимости, когда прогремел первый выстрел, на шум выбежал отец Ксюши и получил две пули. Пистолет затем нашли у него в руке — скорее всего, была попытка инсценировать самоубийство», — предположил сосед Сергей.
По данным РИА Новости, полицейские обнаружили перчатки Людмилы со следами пороха. Они были спрятаны во дворе.
Наказание
Пенсионерка уже частично признала вину. Против нее возбуждено два уголовных дела: «Убийство двух и более лиц» и «Незаконное приобретение и хранение оружия».
Следователям предстоит выяснить, откуда 76-летняя женщина взяла пистолет марки ТТ.
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