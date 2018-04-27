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Пятерых пожизненно осужденных россиян выпустили на волю
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Пятерых пожизненно осужденных россиян выпустили на волю 

Lenta.ru 18 минут назад
Фото: ИА Север-Пресс
Пять человек, отбывавших пожизненное заключение в России, смогли выйти на свободу. Об этом сообщил в интервью ТАСС начальник управления исполнения приговоров и специального учета ФСИН генерал-майор Игорь Вединяпин.
По его словам, основанием для их освобождения стали пересмотры приговоров после гуманизации уголовных наказаний. «За время существования исправительных колоний для осужденных к пожизненному лишению свободы было освобождено пять осужденных, которым смертная казнь в порядке помилования была заменена пожизненным лишением свободы», — сообщил он.
Пожизненное лишение свободы стало применяться в России 25 лет назад. После отмены смертной казни оно стало высшей мерой наказания. В настоящее время его отбывают 2010 человек. Ежегодно это наказание получают порядка 60-70 человек. Пиковым стал 2001 год, когда пожизненное лишение свободы назначили 128 подсудимым.
7 февраля стало известно об освобождении первого пожизненно осужденного Анвара Масалимова. Он отбывал наказание в колонии «Полярная Сова» — одной из самых суровых в России. Масалимов был приговорен к смертной казни после того, как задушил приютившего его пенсионера, расчленил тело и сжег его в печке. Президент Борис Ельцин помиловал убийцу и отправил на пожизненный срок.
После многолетних судебных тяжб Масалимов сумел добиться пересмотра приговора и добился смягчения приговора. Его выпустили на свободу в связи с отбытием наказания. По некоторым данным, он приехал в Москву.
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