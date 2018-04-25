Отпущенный на свободу по УДО пожизненно осужденный стал свидетелем убийства

В феврале в управлении ФСИН Ямало-Ненецкому автономному округу сообщили РИА Новости, что приговоренный к пожизненному заключению за жестокое убийство Анвар Масалимов был освобожден из колонии «Полярная сова» в ЯНАО в 2016 году. По словам источника агентства в правоохранительных органах, этот резонансный случай освобождения приговоренного к пожизненному сроку был единичным. Точной информацией о месте его нахождения после освобождения ведомство тогда не располагало. В среду газета " Комсомольская правда в Уфе" сообщила, что Масалимов задержан в Уфе по подозрению в убийстве и уже дал признательные показания.

"Анвар Масалимов проходит по этому делу в качестве свидетеля, а не в качестве подозреваемого", — сказал представитель следствия.

Он пояснил, что следователи расследуют уголовное дело об убийстве мужчины, которое произошло в квартире в Уфе в конце 2017 года, где компания распивала спиртные напитки.

Масалимов в начале 90-х за жестокое убийство был приговорен к расстрелу, но в 1998 году указом президента ему заменили смертную казнь на пожизненный срок. Во ФСИН России сообщали РИА Новости, что еще до того, как попасть в колонию «Полярная сова», он неоднократно обращался в суды с кассационными жалобами о смягчении приговора. В 2008 году суд изменил Масалимову приговор со статьи об умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах, максимальным наказанием за которое была смертная казнь, на статью «умышленное убийство, совершенное без отягчающих обстоятельств», которая наказывалась лишением свободы от трех до десяти лет.

В июне 2016 года, по информации пресс-бюро ФСИН, в колонию поступил оригинал постановления Вологодского областного суда об освобождении Масалимова «в связи с принятием закона, улучшающего положение осужденного». В этот же день его выпустили.