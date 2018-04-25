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В Кавказском районе задержали банду грабителей
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В Кавказском районе задержали банду грабителей 

Новая Кубань 1 час назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 25 апр. — Новая Кубань. В полицию муниципалитета обратилась жительница поселка Мирского. Женщина рассказала, что в ее дом проникли неизвестные, напали на пожилую мать заявительницы и украли имущество. В частности, злоумышленники унесли с собой бытовую технику, телевизор, ноутбук, продукты, алкоголь на общую сумму 230 тысяч рублей.
Полицейские составили ориентировки на подозреваемых. Вскоре были задержаны двое мужчин, похожих по приметам на разыскиваемых. Задержанные оказались местными жителями в возрасте 29 и 39 лет. В дальнейшем была установлена их причастность к вышеизложенному преступлению.
Более того, месяцем ранее мужчины с помощью монтировки вскрыли дверь в другое домовладение в поселке Мирском. Там они похитили денежные средства, коллекцию монет и золотые ювелирные изделия на общую сумму порядка 1,5 миллионов рублей. По словам задержанных, большую часть похищенного они продали, вырученными денежными средствами распорядились по своему усмотрению.
В отношении мужчин было возбуждено уголовное дело по статьям «Кража» и «Разбой». Подозреваемым грозит до 12 лет тюремного заключения. В настоящее время они заключены под стражу. Материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
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