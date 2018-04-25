Банда грабителей с газовым баллончиком ограбила дом в Кавказском районе 

Банда грабителей, используя газовый баллончик, ограбила дом в Кавказском районе.
В полицию Кавказского района обратилась жительница поселка Мирского с сообщением о разбойном нападении на ее пожилую мать.
На месте происшествия полицейские установили, что двое неизвестных мужчин проникли в дом через незапертую дверь, распылили в лицо потерпевшей слезоточивое вещество из газового баллончика, напали на нее, после чего похитили бытовую технику, телевизор, ноутбук, продукты, алкоголь и скрылись. Ущерб составил около 230 тысяч рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали двух местных мужчин в возрасте 29 и 39 лет и установили их причастность к совершению разбойного нападения, а также к хищению чужого имущества в особо крупном размере.
Кроме того, месяцем ранее подозреваемые с помощью монтировки незаконно проникли еще в одно частное домовладение жителей поселка Мирского, откуда забрали деньги, коллекцию монет и золотые ювелирные изделия на общую сумму примерно в 1,5 миллиона рублей. Большую часть похищенного они продали, деньги потратили по своему усмотрению.
Оба нарушителя заключены под стражу. Их дело передано в суд. Грабителям грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет, сообщает пресс-служба МВД по Краснодарскому краю.