Банда грабителей с газовым баллончиком ограбила дом в Кавказском районе

Банда грабителей, используя газовый баллончик, ограбила дом в Кавказском районе.

В полицию Кавказского района обратилась жительница поселка Мирского с сообщением о разбойном нападении на ее пожилую мать.

На месте происшествия полицейские установили, что двое неизвестных мужчин проникли в дом через незапертую дверь, распылили в лицо потерпевшей слезоточивое вещество из газового баллончика, напали на нее, после чего похитили бытовую технику, телевизор, ноутбук, продукты, алкоголь и скрылись. Ущерб составил около 230 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали двух местных мужчин в возрасте 29 и 39 лет и установили их причастность к совершению разбойного нападения, а также к хищению чужого имущества в особо крупном размере.

Кроме того, месяцем ранее подозреваемые с помощью монтировки незаконно проникли еще в одно частное домовладение жителей поселка Мирского, откуда забрали деньги, коллекцию монет и золотые ювелирные изделия на общую сумму примерно в 1,5 миллиона рублей. Большую часть похищенного они продали, деньги потратили по своему усмотрению.