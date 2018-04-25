Завершено расследование уголовного дела о разбойном нападении и краже в Краснодарском крае

Следственным отделом ОМВД России по Кавказскому району завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 29— и 39-летнего местных жителей по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража» и частью 3 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой».

Поводом для возбуждения уголовного дела стало обращение жительницы поселка Мирского с сообщением о разбойном нападении на ее пожилую мать. Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что двое неизвестных мужчин проникли в домовладение заявительницы через незапертую дверь, распылили в лицо потерпевшей слезоточивое вещество из газового баллончика, напали на нее, после чего похитили бытовую технику, телевизор, ноутбук, продукты, алкоголь и скрылись. Причиненный имущественный ущерб от действий злоумышленников составил около 230 тысяч рублей.

Ориентировка на розыск подозреваемых была передана всем дежурным нарядам полиции. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали двух мужчин, схожих по приметам с разыскиваемыми, и доставили их в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Полицейские установили причастность задержанных к совершению разбойного нападения. Кроме того, по версии следствия, месяцем ранее подозреваемые незаконно проникли в частное домовладение, из которого похитили денежные средства, коллекцию монет и золотые ювелирные изделия на общую сумму около полутора миллионов рублей.

По словам задержанных, большую часть похищенного они продали, вырученными денежными средствами распорядились по своему усмотрению. На период предварительного следствия обоим подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу. Санкции инкриминируемых обвиняемым статей предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.