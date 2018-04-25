«Хамовнического убийцу» приговорили к пожизненному лишению свободы 

32‐летний Борис Сурков в сентябре 2016 года на улице Хамовнический вал в Москве нанес 20‐летней девушке четыре удара ножом и похитил у жертвы 19 тысяч рублей. Суд вынес приговор обвиняемому. Об этом сообщил Следственный комитет РФ.
Девушка работала флористом. Нападавший похитил тогда не только деньги, но и вещи жертвы.
Убийцу задержали в 2017 году, уточнили в Следственном комитете. Кроме эпизода в Хамовниках, следователи доказали причастность обвиняемого к другим убийствам: собственных родителей и близкого друга. Это произошло на территории Брянской области.
Борис Сурков приговорен к пожизненному заключению.
54‐летний житель Череповца во время застолья заколол своего приятеля. Поножовщина произошла после того, как несдержанный на язык гость сильно оскорбил сожительницу обвиняемого. Хозяин схватил нож и нанес гостю серию ударов ножом в разные части тела. Пострадавший в итоге скончался на месте. Суд приговорил мужчину к 10 годам лишения свободы.