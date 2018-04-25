«Хамовнического убийцу» приговорили к пожизненному лишению свободы

32‐летний Борис Сурков в сентябре 2016 года на улице Хамовнический вал в Москве нанес 20‐летней девушке четыре удара ножом и похитил у жертвы 19 тысяч рублей. Суд вынес приговор обвиняемому. Об этом сообщил Следственный комитет РФ.

Девушка работала флористом. Нападавший похитил тогда не только деньги, но и вещи жертвы.

Убийцу задержали в 2017 году, уточнили в Следственном комитете . Кроме эпизода в Хамовниках, следователи доказали причастность обвиняемого к другим убийствам: собственных родителей и близкого друга. Это произошло на территории Брянской области

Борис Сурков приговорен к пожизненному заключению.