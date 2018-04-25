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«Хамовнический маньяк» получил пожизненное
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«Хамовнический маньяк» получил пожизненное за убийства родителей и друга 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Мужчину, обвиняемого в убийстве четырех человек в Москве и Брянской области, приговорили к пожизненному лишению свободы; его также признали виновным в разбое. Об этом в среду, 25 апреля, «Ленте.ру» сообщила старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.
«Собранные следственными органами ГСУ СК по Москве доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 32-летнего Бориса Суркова. Приговором Брянского областного суда Суркову назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима», — сказала она.
Следствием и судом установлено, что 18 сентября 2016 года мужчина вблизи жилого дома по улице Хамовнический вал в Москве не менее четырех раз ударил ножом в шею 20-летнюю девушку, после чего похитил ее сумку, в которой находилось 19 тысяч рублей и мобильный телефон. Мужчина, прозванный «Хамовническим маньяком», скрылся из Московского региона, а в мае 2017-го его обнаружили в Брянской области.
В рамках расследования убийства девушки следователь проанализировал убийства в других регионах при схожих обстоятельствах и установил причастность обвиняемого к убийству трех жителей Брянской области. Фигурант дал признательные показания по делу об убийстве своих родителей и близкого друга на территории области, отметила представитель столичного главка СКР.
6 марта Новосибирский областной суд приговорил к пожизненному лишению свободы 52-летнего бывшего милиционера Евгения Чуплинского, признанного виновным в убийстве 19 женщин.
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