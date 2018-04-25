«Хамовнический маньяк» получил пожизненное за убийства родителей и друга

«Собранные следственными органами ГСУ СК по Москве доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 32-летнего Бориса Суркова. Приговором Брянского областного суда Суркову назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима», — сказала она.

Следствием и судом установлено, что 18 сентября 2016 года мужчина вблизи жилого дома по улице Хамовнический вал в Москве не менее четырех раз ударил ножом в шею 20-летнюю девушку, после чего похитил ее сумку, в которой находилось 19 тысяч рублей и мобильный телефон. Мужчина, прозванный «Хамовническим маньяком», скрылся из Московского региона, а в мае 2017-го его обнаружили в Брянской области.

В рамках расследования убийства девушки следователь проанализировал убийства в других регионах при схожих обстоятельствах и установил причастность обвиняемого к убийству трех жителей Брянской области. Фигурант дал признательные показания по делу об убийстве своих родителей и близкого друга на территории области, отметила представитель столичного главка СКР.

6 марта Новосибирский областной суд приговорил к пожизненному лишению свободы 52-летнего бывшего милиционера Евгения Чуплинского, признанного виновным в убийстве 19 женщин.