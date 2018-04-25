НАБУ поймало СБУшницу на крупной взятке 

Об этом сообщает корреспондент «112».
«Мы находимся на ул. Саксаганского. Именно здесь сотрудники НАБУ проводят задержание. В настоящее время конкретная личность задерживаемой неизвестна, сама задержанная не представляется. Никаких комментариев не предоставляют и сами сотрудники НАБУ», — рассказал журналист.
На месте также работает полиция, оформляющая протокол задержания.
В данный момент комментариев СБУ и НАБУ по данному задержанию нет.
В свою очередь каналы «24» и «Прямой» сообщают, что по предварительным данным фамилия задержанного человека Карамушка. Сами сотрудники НАБУ попросили журналистов не мешать.