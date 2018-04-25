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В Твери полицейские задержали грабителя
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В Твери полицейские задержали грабителя 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 39 минут назад
Фото: Тверская неделя
В дежурную часть УМВД России по городу Твери обратилась 62-летняя жительница областного центра с заявлением о грабеже. Как пояснила женщина, вечером возле одного из домов на улице Халтурина неизвестный мужчина рывком отнял у нее сумку, в которой находился кошелек с деньгами, банковские карты, два мобильных телефона и документы. Похитив имущество, злоумышленник скрылся.
На место происшествия незамедлительно направлена следственно-оперативная группа. Полицейские опросили потерпевшую, составили ориентировку с приметами грабителя, установили возможных свидетелей произошедшего, наметили пути отхода злоумышленника.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 51-летний житель Твери. Мужчина сознался в содеянном и пояснил, что, отняв у женщины сумку, он забрал себе деньги, которые потратил по своему усмотрению, а остальное имущество выбросил.
В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». Максимальное наказание предусматривает лишение свободы на срок до четырех лет. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Ведется следствие. Оперативники проверяют мужчину на причастность к совершению аналогичных преступлений.
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