Мужчину, убившего 20‑летнюю девушку в Москве, приговорили к пожизненному лишению свободы

«Собранные следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета РФ по городу Москве доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 32-летнего Бориса Суркова. Он признан виновным в совершении четырех убийств и разбойном нападении», — сказала Иванова.

18 сентября 2016 года мужчина, находясь вблизи жилого дома на улице Хамовнический вал в Москве, нанес 20-летней девушке не менее четырех ударов ножом в шею. После этого похитил ее сумку, в которой находилось 19 тысяч рублей и мобильный телефон.

«Благодаря грамотно спланированной совместной работе следователей и криминалистов Главного управления, а также сотрудников столичного уголовного розыска в марте 2017 года установлено местонахождение скрывшегося за пределами Московского региона преступника. Он был установлен на территории Брянской области », — добавила собеседница агентства.

В рамках расследования уголовного дела была установлено причастность мужчины к убийству трех жителей Брянской области. Фигурант дал признательные показания по убийству своих родителей и близкого друга.