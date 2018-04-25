Мужчину, убившего 20‑летнюю девушку в Москве, приговорили к пожизненному лишению свободы 

Мужчина, жестоко убивший молодую девушку в центре Москвы, а также своих родителей и близкого друга, приговорен к пожизненному лишению свободы, сообщила РИАМО в среду представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова.
«Собранные следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета РФ по городу Москве доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 32-летнего Бориса Суркова. Он признан виновным в совершении четырех убийств и разбойном нападении», — сказала Иванова.
18 сентября 2016 года мужчина, находясь вблизи жилого дома на улице Хамовнический вал в Москве, нанес 20-летней девушке не менее четырех ударов ножом в шею. После этого похитил ее сумку, в которой находилось 19 тысяч рублей и мобильный телефон.
«Благодаря грамотно спланированной совместной работе следователей и криминалистов Главного управления, а также сотрудников столичного уголовного розыска в марте 2017 года установлено местонахождение скрывшегося за пределами Московского региона преступника. Он был установлен на территории Брянской области», — добавила собеседница агентства.
В рамках расследования уголовного дела была установлено причастность мужчины к убийству трех жителей Брянской области. Фигурант дал признательные показания по убийству своих родителей и близкого друга.
«Приговором Брянского областного суда Суркову назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима», — заключила Иванова.