Ещё
Мужчину, убившего 20‑летнюю девушку в Москве, приговорили к пожизненному лишению свободы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Число жертв урагана в Москве увеличилось
Число жертв урагана в Москве увеличилось

Мужчину, убившего 20‑летнюю девушку в Москве, приговорили к пожизненному лишению свободы 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Мужчина, жестоко убивший молодую девушку в центре Москвы, а также своих родителей и близкого друга, приговорен к пожизненному лишению свободы, сообщила РИАМО в среду представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова.
«Собранные следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета РФ по городу Москве доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 32-летнего Бориса Суркова. Он признан виновным в совершении четырех убийств и разбойном нападении», — сказала Иванова.
18 сентября 2016 года мужчина, находясь вблизи жилого дома на улице Хамовнический вал в Москве, нанес 20-летней девушке не менее четырех ударов ножом в шею. После этого похитил ее сумку, в которой находилось 19 тысяч рублей и мобильный телефон.
«Благодаря грамотно спланированной совместной работе следователей и криминалистов Главного управления, а также сотрудников столичного уголовного розыска в марте 2017 года установлено местонахождение скрывшегося за пределами Московского региона преступника. Он был установлен на территории Брянской области», — добавила собеседница агентства.
В рамках расследования уголовного дела была установлено причастность мужчины к убийству трех жителей Брянской области. Фигурант дал признательные показания по убийству своих родителей и близкого друга.
«Приговором Брянского областного суда Суркову назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима», — заключила Иванова.
РИАМО: последние новости
Пожар произошел на крыше здания на Кутузовском проспекте в Москве Главного экономиста банковского надзора ГУ ЦБ по ЦФО арестовали по делу о мошенничестве Неизвестный похитил 1,5 млн руб из платежного терминала на юго‑западе Москвы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Су-57 «провалились»137
Россияне упустили свой исторический шанс461
Таиланд массово закрывает туристические объекты4
«Статус-6 разрушит всю Северную Америку»99
Садальский раскрыл тайну Галкина24
Видео
00:15
В США заявили о провале Су-57
Армия Оружие
01:02
Россиянам посоветовали лечиться марганцовкой
Общество
01:29
Лукашенко возмутила ситуация вокруг Сирии
СНГ В мире
00:39
Российские «Панцири» уничтожили дроны в Сирии
Оружие Армия
00:44
Пес угнал машину и разнес магазин
Происшествия
01:00
Малахов обратился к публике
Шоу-бизнес
02:46
Таиланд массово закрывает туристические объекты
Азия Общество
01:24
Цымбалюк-Романовской предъявили обвинения
Шоу-бизнес
02:56
«Статус-6 разрушит всю Северную Америку»
Оружие Армия
03:35
Запад испугало российское «оружие Судного дня»
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение