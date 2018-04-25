Следствие смягчилось в отношении бывшего директора «Гоголь-центра» Малобродского после письма его жены 

Следствие согласилось смягчить меру пресечения бывшему директору «Гоголь-центра» Алексею Малобродскому, который проходит обвиняемым по делу о хищениях в «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова. Об этом в среду, 25 апреля, сообщают в Следственном комитете России. «В настоящее время следствием с учетом возраста, состояния здоровья и иных обстоятельств принято решение изменить обвиняемому Алексею Малобродскому меру пресечения с заключения под стражу на более мягкую в виде домашнего ареста», — заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. Она отметила, что ходатайство о переводе и обосновывающие его материалы направлены в Басманный суд. Пресс-секретарь суда Юнона Царева рассказала Интерфаксу, что заседание, на котором будет рассмотрен вопрос о переводе Малобродского под домашний арест, пройдет 27 апреля в 14:30. В СК добавляют, что Малобродский, Серебренников и другие обвиняемые продолжают знакомиться с материалами дела. 30 марта жена Малобродского Татьяна Лукьянова опубликовала в сети открытое письмо к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину. Женщина заявила, что опасается за жизнь и здоровье мужа. Она отметила, что Малобродского перевели из «Матросской тишины» в переполненную камеру с антисанитарными условиями в СИЗО «Медведково». «Его здоровье в целом резко ухудшилось — он немолодой человек, ему 60 лет, у него есть хронические заболевания», — написала Лукьянова. На следующий день стало известно, что Совет при президенте России по правам человека попросил руководство Федеральной службы исполнения наказаний проверить законность перевода Малобродского в другое СИЗО и обеспечить ему медпомощь. В мае 2017 года в московском театре «Гоголь-центр» и дома у его художественного руководителя Кирилла Серебренникова прошли обыски по делу о хищении бюджетных 67 млн рублей в основанной им некоммерческой организации «Седьмая студия». В августе 2017 года Серебренникова задержали во время съемок в Петербурге. Он проходит обвиняемым по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). С 23 августа 2017 года Серебренников содержится под домашним арестом, свою вину он не признает. В середине января 2018 года сумма ущерба по делу выросла до 133 млн рублей. Помимо Серебренникова и Малобродского, в деле фигурируют директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум и бывший гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин. Они содержатся под домашним арестом.
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