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Пьяный житель Приамурья пять раз сообщил о «взрыве» в отделе полиции
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Пьяный житель Приамурья пять раз сообщил о «взрыве» в отделе полиции 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Владимир Песня
БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 апр — РИА Новости. Житель города Свободный Амурской области, будучи пьяным, пять раз позвонил в дежурную часть МО МВД «России» Зейский и сообщил, что в отделе полиции готовится взрыв; за ложные сообщения, а также незаконное хранение оружия суд на 1,5 года ограничил свободу мужчины, сообщает прокуратура Амурской области.
"3 августа 2017 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он пять раз в вечернее время позвонил по имеющемуся у него сотовому телефону в дежурную часть и сообщил ложные сведения о готовящемся взрыве… С 10 октября 2016 года по 4 августа 2017 года незаконно хранил по месту своего проживания найденное им самодельное оружие", — сообщает прокуратура.
Мужчина полностью признал вину, суд также учел, что у него есть несовершеннолетний ребенок. Приговор вступил в законную силу.
Ограничение свободы подразумевает, что осужденный не будет уходить из дома во время так называемого «комендантского часа», посещать развлекательные заведения, массовые мероприятия, а также менять место жительства и работы без согласия специализированных госорганов.
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